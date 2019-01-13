تبسة.. حجز أكثر من 4 قناطير من اللحوم الفاسدة في الشريعة

تم حجز أكثر من 4 قناطير من اللحوم البيضاء و الحمراء الفاسدةي كانت موجهة للاستهلاك البشري ببلدية الشريعة 40 كلم جنوب تبسة .

وأوضحت مصالح الأمن الوطني لولاية تبسة أن أمن الشريعة تمكن بالتنسيق مع لجنة حفظ الصحة والوقاية التابعة للبلدية من حجز هذه الكمية خلال عدة عمليات تفتيشية عادية.

وقد تم في عملية أولى حجز وإتلاف 7 ذبائح أغنام يتعدى وزنها الإجمالي 150 كلغ كانت معروضة للبيع وغير مؤشر عليها من قبل المصالح البيطرية.

حيث تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري المكلف بالرقابة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تم حجز قرابة 2 قنطار من الدجاج كانت معدة للتوزيع بالسوق المركزي فاسدة وغير محفوظة بطريقة سليمة.

فضلا عن 70 كلغ أخرى كانت معروضة للبيع في السوق المغطاة.