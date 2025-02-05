تبسة: حجز أكثر من 439 ألف قرص مهلوس مُموّهة بصناديق البطاطا

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بنقرين، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة. من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المهلوسات.

وفي عملية ميدانية نوعية نفذت بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، أسفرت عن حجز 439350 كبسولة مهلوسة من نوع “بريغابالين” 300 ملغ. كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة محملة بـ 120 صندوقًا من البطاطا بهدف التمويه. كما تم حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف الشخص المشتبه فيه، حيث أحيل على الجهات القضائية المختصة.