تبسة: حجز سلاحين ناريين وخراطيش وكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

في إطار مكافحة الجريمة الحضرية وإثر معلومات وردت إلى مصلحة الأمن الحضري الرابع. مفادها حيازة أحد معتادي الإجرام لكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة النارية. تم وضع خطة محكمة وبعد استصدار اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة.

وتم تفتيش منزل المشتبه فيه بأحد الأحياء الشعبية أين أسفرت عملية التفتيش. عن حجز سلاحين ناريين من الصنف الخامس عيار 16 ملم ، أخمس ولواحق زناد لسلاح ثالث. خلال نفس العملية تم حجز كمية من المخدرات عبارة عن أربعة صفائح. قدر وزنها بـ 391.97 غ و 60 كبسولة مؤثرات عقلية، نوع بريقابلين، 38 خرطوشة عيار 16 ملم. وسلاح أبيض (خنجر) و مبلغ مالي يعتبر من عائدات الإتجار بالمخدرات. قدر بـ 3900 دج ، تم توقيف شخصين على ذمة التحقيق في انتظار تقديمهما امام النيابة.