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تبسة.. حجز قرابة 1900 قرص مهلوس ببوشبكة

أخبار الجزائر
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تبسة.. حجز قرابة 1900 قرص مهلوس ببوشبكة
بقلم مصطفى.ق

تمكن عناصر  فرقة فحص المسافرين بالمركز الحدودي بوشبكة بتبسة في عمليتين منفصلتين من حجز  قرابة الـ 1900أدوية مهلوسة.

وقدرت الكمية المحجوزة في العملية الأولى قدرت بـ 440 قرص مهلوس من نوع ” NEUROMED ” و “EDGAR PREGABLINE 150 Mg” كانت مخبأة في ملابس أحد المسافرين.

المسافر كان بصدد إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني من تونس.

وفي العملية الثانية قدرت الكمية المحجوزة بـ 1456 قرص مهلوس من نوع ” LYDOL PREGABALINE 150Mg ” كانت مخبأة تحت ملابس أحد المسافرين كان بصدد إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722456

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