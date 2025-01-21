تبسة: حجز قرابة 24 ألف قرص مهلوس مخبأة بشاحنة تبريد

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل لأمن تبسة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من 10 أشخاص تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان الشرطة، فقد أسفرت العملية عن ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين. قدرت بـ 23612 قرص مهلوس.

كما أسفرت العملية عن حجز شاحنة تبريد، كان عناصر الشبكة يستعملونها في نشاطهم الإجرامي ومبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية.

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