تبسة.. حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببئر مقدم

تمكنت مصالح أمن دائرة بئر مقدم بولاية تبسة من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، خلال خرجات رقابية استهدفت عددا من الفضاءات والمحلات التجارية.

وأوضح بيان لمصالح الأمن أن العملية أسفرت عن حجز 142 قارورة من المشروبات الغازية و110 وحدات من البسكويت منتهية الصلاحية. إضافة إلى كمية معتبرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري. تبيّن أن مصدرها محل مخالف ينشط خارج إطار المذابح القانونية.

وقد تم حجز وإتلاف المواد المحجوزة وفقا للإجراءات المعمول بها، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد التجار المخالفين. في إطار تطبيق القوانين المنظمة للنشاط التجاري وحماية المستهلك.

وأكدت مصالح الأمن بأن هذه العمليات تندرج ضمن برنامج رقابي متواصل، داعية التجار إلى الالتزام الصارم بشروط السلامة والنظافة ومراقبة صلاحية المنتجات المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.