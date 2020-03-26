تبسة: حجز كمية معتبرة من مواد التعقيم والتطهير بقيمة بـ600 مليون سنتيم

تمكن أفراد السرية الاقليمية للدرك الوطني بتبسة، من حجز كمية معتبرة من مواد التعقيم والتطهير المطلوبة بكثرة خلال هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا.

المحجوزات قدرت قيمتها الاجمالية حسب ما صرح به الرائد نذير أغوجيل للنهار بـ600 مليون سنتيم.

والتي كانت محملة داخل مركبة نفعية على متنها شخصين تم توقيفهما وانجاز ملف قضائي ضدهما، في انتظار تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة.

الذي أمر بفتح تحقيق معمق في القضية مع مصادرة المحجوزات وتسليمها الى قابض الجمارك فور استيفاء الاجراءات القانونية.