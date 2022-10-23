تبسة: حجز كيلوغرام كوكايين و3 آلاف قرص مهلوس “إكستازي”

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بتبسة في إطار محاربة مختلف أنواع الجرائم المنظمة والعابرة للحدود من تفكيك شبكة إجرامية. وحجز قرابة كيلوغرام من مادة الكوكايين و 3 آلاف قرص دواء مهلوس نوع إكستازي. الشهير في الأوساط الإجرامية ولدى المنحرفين والمدمنين بالحلوى.

وحسب تصريح محافظ الشرطة حسين غراز رئيس مصلحة الامن الحضري الخامس لموقع النهار اونلاين، معلومات وردت إلى مصلحته مفادها قيام مجموعة إجرامية بعملية استيراد و نقل المخدرات الصلبة و تخزينها بغرض توزيعها وبعد عملية مراقبة و ترصد لتحركات المشتبه فيه الرئيسي و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، تم تفتيش منزلين تمكن من خلالها عناصر الشرطة من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة مادة الكوكايين الخام قدرت بـ 830 غ تعد لإنتاج أكثر من 5 كلغ من الكوكايين، كما تم حجز 3000 قرص مهلوس من نوع اكستازي مخدرات صلبة هي الأخرى، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي فيما لايزال البحث جار عن باقي أفراد الشبكة.