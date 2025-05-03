تبسة: حجز مخدرات.. 7500 قرص مهلوس وأسلحة

تمكن مستخدمو مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتبسة، بعد عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه، المتواجد على مستوى بئر العاتر، تم حجز 76 صفيحة من الكيف المعالج، إضافة إلى 7500 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ وأيضا 03 بنادق، واحدة مضخية نوع بايكل عيار 12 ملم وبندقيتين هوائيتين.

وأوضح بيان لذات المصالح الأمنية، بعد عملية التفتيش تم حجز 76 صفيحة من الكيف المعالج، مخبأة بإحكام. ومموهة داخل كيس بلاستيكي موضوعة بالخزانة، بوزن إجمالي يقدر ب 7.5 كلغ من المخدرات “كيف معالج”. إضافة إلى 7500 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ وأيضا 03 بنادق. واحدة مضخية نوع بايكل عيار 12 ملم وبندقيتين هوائيتين نوع GOLDEN EAGLE. وكذا 550غمن مادة الصاشم، 19 خرطوشة مملوءة بالإضافة لسلاح أبيض “سيف”،، ليتم توقيف المشتبه فيه للتحقيق معه.

حيث تم إنجاز ملف قضائي في هذا الشأن، وفور استيفاء كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية. المختصة.

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