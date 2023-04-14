تبسة.. حجز 10 آلاف أورو برأس العيون

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمركز الحدودي البري برأس العيون التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتبسة، من حجز مبلغ من العملة الصعبة.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإن المبلغ الذي تم ضبطه على إثر تفتيش دقيق لمركبة مسافر أجنبي قدره 10000 أورو .

وأكد بيان مصالح الجمارك، أن العملية تكرس يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين على الدوام في سبيل آداء واجبهم المهني، لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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