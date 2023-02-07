تبسة: حجز 17500 علبة سجائر أجنبية الصنع وتوقيف شخص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمامات ولاية تبسة، من توقيف شخص (ل.ب) البالغ من العمر (30 سنة). بتهمة تهريب بضاعة أجنبية الصنع بإستعمال وسيلة نقل.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وحيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة. مفادها وجود شاحنة على مستوى بلدية الحمامات على متنها كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع موجهة للتهريب.

إستغلالا للمعومة تم تشكيل دورية لغرض توقيفها وحجز البضاعة. أين تم مشاهدة الشاحنة محل المعلومة وسط بلدية الحمامات. ليتم توقيفها وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا حيث عثر بداخلها على كمية معتبرة من السجائر. على الفور تم توقيف المشتبه فيه واقتياده مع المركبة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه حجز 17500 علبة من السجائر أجنبية الصنع. بالإضافة إلى الشاحنة المستعملة في الجريمة، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي ضذ المشتبه فيه وتحويله أمام العدالة