تبسة.. حجز 2 كلغ “زطلة”وأزيد من 18 ألف و300 قرص مهلوس

في حصيلة لأمن تبسة خلال السداسي الاول من العام الحالي

أفاد، بيان لمصالح أمن ولاية تبسة، أنّه خلال السداسي الأول من سنة 2019، تم حجز 2.75 كلغ من مادة الكيف المعالج.

كما تمكنت فرقة الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية من حجز ما لا يقل عن 18368 قرص مهلوس.

إضافة إلى 15629 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

وورد بيان، اليوم الخميس، من ذات المصالح، أشار إلى أنّ أمن ولاية تبسة، تمكنت من حجز 3 بنادق وسلاح ناري.

إضافة إلى كمية هامة من الذخيرة الحية من الصنف السادس، وفقا لنفس المصدر.