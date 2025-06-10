تبسة.. حجز 2429 قرص مهلوس مخبأة في علب عصير

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك أم علي التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر، بإقليم المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من حجز 2429 قرصًا مهلوسًا في عمليتين منفصلتين أثناء تفتيش حافلات النقل العمومي.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، مكّنت العملية الأولى من حجز 900 قرص على متن حافلة وتوقيف شخص. بينما حجزت 1529 قرصًا على متن حافلة أخرى في العملية الثانية وتوقيف شخص آخر.

وأشار المصدر نفسه، أنه تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.

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