تبسة.. حجز 3360 من المؤثرات العقلية في عمليتين منفصلتين

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، عين زروق، من معالجة قضيتين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. تمثلت في حجز 3360 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابالين بتركيبة 300 مغ”.

القضية الأولى جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة، مفادها حيازة أحد الأشخاص كمية من المؤثرات العقلية لغرض ترويجها والمتاجرة بها على مستوى الحيّ الذي يقطن به. استغلالاً للمعلومات الواردة، تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية حيث تم توقيفه وضبط 2400 قرص مهلوس “نوع بريغابالين” مخبأة بإحكام داخل مسكنه.

أما في القضية الثانية، بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة تفيد بتواجد مجموعة إجرامية تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على متن مركبة من نوع رونو 406 على مستوى حي الفبور بوسط المدينة. استغلالا للمعلومات الواردة تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية حيث تم توقيف المركبة التي كانت تقل ثلاثة أشخاص. وعند مراقبتها أمنيا وإداريا تم ضبط 960 قرصاً مهلوساً “نوع بريغابالين” داخل كيس بلاستيكي بالمركبة.

المشتبه فيهم تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضيتين. وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.