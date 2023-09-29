تبسة.. حجز 39 محرك مستعمل و5 علب سرعات مستعملة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمريج في تبسة من حجز عدد معتبرة من المحركات المستعملة معدة للتهريب وكذا الشاحنة المستعملة في التهريب.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لأفراد الفرقة مفادها محاولة تهريب شحنة معتبرة من المحركات المستعملة على متن شاحنة، على الفور تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الوحدات الفرعية للمجموعة لسد جميع المنافذ المحتمل إستغلالها من طرف المهربين.

وفي حدود الساعة الخامسة صباحا -يضيف المصدر نفسه-، تم رصد الشاحنة محل المعلومة من طرف أفراد الدورية مركونة بجانب الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي تبسة وسوق أهراس على مستوى بلدية المريج ولاية تبسة، بالضبط أمام شركة تزفيت الطريق، سائقها نتيجة تضيق الخناق عليه قام بركنها بين شاحنات الشركة السالفة الذكر بغرض التمويه ولاذ بالفرار لوجهة مجهولة مستغلا جنح الظلام.

وعند تفتيش الشاحنة تفتيشا أمنيا تم العثور على المحركات بمقطورة الشاحنة مخبأة بإحكام تحت ألواح خشبية ومموهة بمادة الحصى لإبعاد الشبهات والإفلات من قبضة المصالح الأمنية.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز 39 محرك مستعمل لمختلف المركبات، 05 علب سرعات مستعملة، بالإضافة إلى الشاحنة المستعملة في التهريب، بينما التحريات متواصلة من أجل إيقاف المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.