تبسة..درك الشريعة يوقف عصابة للذبح غير الشرعي 

اوقف عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة من توقيف عصابة متكونة من 4 أشخاص (م.ل) (م.ع) (ح.ي) (ح.ا)، تتراوح أعمارهم مابين (29 و62 سنة).

وذلك بتهمة ذبح الحيوانات النزوية الإناث بغرض القصابة، بالإضافة إلى ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة خارج المذابح التي تعينها السلطات المحلية لهذا الغرض، حيازة بغرض البيع اللحوم الحمراء غير مؤشرة من طرف الطبيب البيطري، ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري، مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية من خلال إنعدام نظافة المحل الذي وجدت فيه رؤوس الأغنام والأرجل والأحشاء.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشريعة، مفادها قيام المشتبه فيهم السالفي الذكر بذبح عدد كبير من رؤوس الأغنام (نعاج)، داخل السوق المغطى الكائن بوسط مدينة الشريعة (المارشي الأبيض) استغلالا للمعلومة تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم العثور على المشتبه فيهم وهم يقومون بذبح رؤوس الماشية (نعاج) خارج الأماكن المخصصة لذلك، أثناء التحقيق الأولي مع الموقوفين أكدوا أنهم بصدد ذبحها وبيعها لأحد الأشخاص لإستعمالها في وليمة.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وحجز 18 ذبيحة من (النعاج) بوزن 305 كغ، مع إتلاف 117 كلغ من أحشاء 18 ذبيحة التي تم حجزها، ليتم تحرير ملف قضائي ضذ المشتبه فيهم وتحويلهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وتجدر الإشارة إلى أن الذبح الغير شرعي لإناث الحيونات يساهم في تقليص الثروة الحيوانية، ويحد من تكاثرها وزيادة تعدادها، أين يتعمد البعض من الجزارين ممارسة هذه الظاهرة بعيدا عن أعين الرقابة بهدف تحقيق الربح السريع على حساب جزء مهم من الاقتصاد الوطني، حيث ينص القانون الجزائري على حظر ذبح الإناث العشار مالم تقضي الضرورة بذبحها بإشراف موظف الجهة المختصة.