تبسة: درك الونزة يحجز 3032 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للمضارية

في اطار مكافحة كل مظاهر الاجرام وتنفيذا لتعليمات القيادة الرامية الى مجابهة ظاهرة المظاربة الغير مشروعة بالمواد الغذائية المدعمة واسعة الاستهلاك . تمكنت فرقة الابحاث للدرك الوطني بالونزة من توقيف 6 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 25 و48 سنة بتهمة إرتكاب جناية المضاربه الغير مشروعه في مواد غذائية مدعمة.

جنحة ممارسه التجاره الخارج عن موضوع السجل التجاري. بالاضافة الى الوضع للبيع مواد منتهيه الصلاحيه التزوير في المحررات التجاريه والمصرفيه.

حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات مؤكدة واردة الى افراد الفرقة مفادها قيام صاحب أحد محلات المواد الغذائية بدائرة الونزة بالمضاربة بمادة زيت المائدة.

واستغلالا للمعلومة وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان. اين تم تفتيش المخزن بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة اين اسفرت العملية عن حجز 3024 لتر من زيت المائدة. 800 كلغ من مختلف العجائن الغذائية 100 كلغ من مادة الفرينة منتهية الصلاحية. بالاضافة الى مركبة كانت تستعمل في الجريمة.