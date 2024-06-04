تبسة.. سنتان حبسا نافذا لفتاتين بتهمة تسريب مواضيع البيام

أصدرت محكمة تبسة، عقوبة عامين حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق فتاتين لقيامهن بتسريب مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط .

وجاء في بيان الهيئة القضائية ذاتها، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات، تم بتاريخ اليوم 2024/06/04 تقديم مترشحة حرّة تبلغ من العمر 25 سنة، ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.”

و استنادا إلى المصدر ذاته، فقد “تمت متابعتهما عن طريق إجراء المثول الفوري لارتكاب الأولى جنحة تسريب مواضيع الإمتحانات للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، و إرتكاب الثانية جنحة تسريب أجوبة إمتحانات التعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا للمواد : 253 مكرر 6+253 مكرر 07 ف 5 من قانون العقوبات . ”

وبعد محاكمتهما تم إدانتهما بالجرم المنسوب إليهما و عقابا لهما الحكم عليهما بعامين (02)حبس نافذ و200000 دج غرامة نافذة مع الإيداع بالجلسة . يضيف بيان المحكمة.