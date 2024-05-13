تبسة.. سونلغاز تربط 604 مستثمرة فلاحية بالكهرباء 

استمرت سونلغاز في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، حيث نجحت الشركة في ربط 604 مستثمرة فلاحية في عدة مناطق من الولاية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية واستقرار الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج وزارة الفلاحة (MADR) الذي يهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتمكين الفلاحين من مزاولة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

وتمكنت سونلغاز من ربط هذه المستثمرات بشبكة الكهرباء دون إجراءات دفع مسبقة، حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع 360 مليار سنتيم.

وتشير الأرقام إلى أن معظم المستثمرات الفلاحية المستفيدة تتوزع في مناطق تعتبر أقطابا زراعية بامتياز، مثل:

- بلدية الماء الأبيض: تحتوي على 309 مستثمرة فلاحية بطول شبكة تقدر ب 93 كلم.

– بلدية ثليجان: تحتوي على 210 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 146.8 كلم.

– بلدية نقرين: تحتوي على 205 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 159.5 كلم.

– بلدية صفصاف الوسرى: تحتوي على 171 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 60 كلم.

– بئر العاتر: تحتوي على 145 مستثمرة بطول شبكة تقدر ب 107 كلم.

وتعكس هذه الجهود التزام سونلغاز بدعم القطاع الفلاحي لتحفيز الإنتاج الزراعي وإنهاء معاناة الفلاحين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بكل أريحية.