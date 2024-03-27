تبسة: سونلغاز تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء والغاز خلال شهر رمضان

في إطار توفير خدماتها للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، قامت شركة سونلغاز التوزيع في تبسة بتنفيذ برنامج مداومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بهدف ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والغاز للسكان.

وقد استعانت الشركة بـ132 فريقًا متخصصًا، يشمل الفرق التقنية الكهربائية والغازية، وفرق التدخلات الصغيرة، وفرق الصيانة لمراكز توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى فرق الاتصالات والتحكم عن بعد.

وتقدم سونلغاز خدمة استقبال المكالمات على مدار الساعة عبر الرقم المخصص 3303، لتلقي شكاوى واستفسارات العملاء والتدخل السريع في حال حدوث أي عطل أو تذبذب في التموين بالطاقة.

وتشجع الشركة العملاء على الاتصال بنفس الرقم لطلب مراقبة الشبكة الداخلية للغاز في منازلهم، بهدف تقديم النصائح والإرشادات الوقائية لتفادي أخطار تسرب الغاز وضمان الاستخدام الآمن له، خاصة في هذا الشهر الفضيل.