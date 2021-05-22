تبسة: شاب جامعي ينهي حياة ستيني طعنا

لقي رجل في العقد السادس من العمر حتفه، متأثرا بطعنات خنجر، وجهها له شاب يقيم بالقرب منه.

المشتبه به في العقد الثالث ويدرس في الجامعة سلم نفسه مباشرة لمصالح الأمن

وقد تم وضع جثة الضحية على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح.

وأمر وكيل الجمهورية الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق، ووضع المشتبه به تحت الحجز النظري.

وستتم عملية التقديم بالنيابة فور استيفاء إجراءات التحقيق الأولية التي تمت مباشرتها.

ولا تزال التحقيقات جارية من اجل معرفة أسباب وملابسات جريمة القتل التي وقعت في مكان عام.