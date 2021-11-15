تبسة: شاب يقتل شقيقه طعنا ويصيب اخر بجروح خطيرة

شهدت مساء اليوم مدينة تبسة جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر لم يتجاوز سنه 33 سنة على يد شقيقه البالغ من العمر 23 سنة بعد أن قام بتوجيه طعنة خنجر على مستوى الصدر أردته قتيلا رغم محاولة نقله على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية.

المشتبه فيه قام أيضا بطعن شخص اخر تدخل من أجل فك الخصام لحظة وقوعه حيث لا يزال تحت الرقابة الطبية يتلقى العلاج اللازم.في حين تدخلت على الفور الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية. مدعومة بمختلف الوحدات وقوات الشرطة العاملة في الميدان من أجل توقيف الجاني وهو ماحدث. حيث ألقي عليه القبض قي ظرف وجيز بمحيط مقبرة تاغدة وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال اجراءات السماع والتحقيق الذي تم مباشرته بأمر من وكيل الجمهورية.