تبسة.. شرطة الحدود توقف تونسية وتسترجع مركبة مبحوث عنها من طرف الأنتربول

الموقوفة اقتنت المركبة من خلال وسيط تونسي عن طريق التحايل من فرنسية ادعت سرقتها

الشرطة وجهت لها تهمةتكوين تنظيم إجرامي عابر للحدود الوطنية وحيازة مركبة أجنبية مبحوث عنها من طرف الأنتربول

تمكنت قوات الشرطة التابعين لمركز المراقبة البري بوشبكة من توقيف مواطنة تونسية كانت بصدد الدخول إلى التراب الوطني على متن مركبة نوع نيسان اكسترال،

حيث بعد عملية المراقبة الحدودية و تفحص وثائقها الثبوتية تبين أن المركبة محل بحث من طرف الشرطة الدولية أنتربولكونها محل سرقة من فرنسا.

و بعد تحويل المعنية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية أين تم فتح تحقيق في القضية الذي تبيــن من خلاله أن المالكة الأصلية للمركبة هي فرنسية الجنسية و متواجدة بالتراب الفرنسي،

وقامت بالتبليغ عن سرقة مركبتها والتي تعمدت في نفس الوقت بالتحايل و بيع المركبة للرعية التونسية السالفة الذكر و المقيمة بفرنسا وذلك عن طريق وسيط آخر و هو مواطن تونسي (قريبها) مقيم أيضا بفرنسا.

سيتم تقديم المواطنة التونسية أمام العدالة بتهمة تكوين تنظيم إجرامي عابر للحدود الوطنية، حيازة مركبة أجنبية محل بحث دوليا من طرف الانتربول.