تبسة.. شل نشاط شبكة اجرامية وضبط 40 كلغ من الكيف

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 03 أشخاص، مع ضبط 40 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان للمصالح الأمنية، تم تنفيذ العملية بعد تحريات ميدانية مكثفة من طرف محققو ذات الفرقة. استنادًا إلى معلومات حول نشاط إجرامي لأحد مروجي المخدرات من الجهة الشرقية للوطن.

حيث تم توقيف المشتبه فيه أثناء تنقله على متن مركبة سياحية، التي بعد إخضاعها للتفتيش الأمني الدقيق. تم العثور على كمية المخدرات والتي قدرت بـ 40 كلغ من الكيف المعالج، مخفية بإحكام بداخل الصندوق الخلفي للمركبة.

ومواصلة للتحقيق تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد هوية عضوين آخرين من عناصر الشبكة و توقيفهما.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.

