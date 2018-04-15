تبسة.. صور وصول جثامين شهداء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك

حطت بمطار الشيخ العربي التبسي بتبسة، طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، على متنها 3 جثامين لشهداء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، من أصل 11 شهيدا، ويتعلق الامر بـنويري فاتح، طاهري مراد وسماعلي يوسف حيث كانت السلطات المدنية والعسكرية في الاستقبال رفقة أفراد من عائلاتهم وممثلين عن المجتمع المدني.

السلطات العمومية عملت على توفير كل الظروف المادية والبشرية اللازمة من أجل عملية الاستقبال التي تمت في ظروف حسنة قبل القيام بإجراءات الدفن في كل من عاصمة الولاية ومدينتي العوينات وبئر العاتر في مشاهد محزنة تميزت بحضور مكثف للمواطنين الذي عبروا عن تضامنهم مع عائلات الشهداء.

وقد صرح والي الولاية مولاي عطا الله لموقع النهار اونلاين داخل مقبرة تاغدة بمدينة تبسة عن تأثره بالحادثة الأليمة والماساوية مجددا تقديم تعازيه الخالصة ومؤكدا في الوقت ذاته على تكفل الدولة بكل مستلزمات ذوي الشهداء وحاجياتهم مع العمل على مرافقتهم من أجل تجاوز المحنة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.