تبسة: ضبط أزيد من 2300 قرص مهلوس بحوزة شخص

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق. من ضبط وتوقيف شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، على خلفية قضية تتعلق بالحصول والشراء والتخزين للمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

وتمثلت المحجوزات في 2388 قرصا من نوع ترامادول 50ملغ ومبلغ مالي قدره 21900 دج. حيث مكنت العملية المنفذة تحت اشراف النيابة المختصة من كشف النشاط الإجرامي. وإحباط عملية نقل هذه الكمية من المؤثرات العقلية الموجهة للاتجار غير المشروع بها. والتي تم ضبطها داخل كيس بلاستيكي بينما كان المشتبه فيه مترجلا داخل الأزقة الضيقة بأحد أحياء ولاية تبسة.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور