تبسة.. ضبط أزيد من 25 ألف كبسولة “بريغابالين” داخل كوخ مهجور

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة متمثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من توقيف شخص عن قضية الحصول والشراء وتخزين للمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، حيث تم ضبط 25 ألف و500 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضحت المصالح الأمنية، أن هذه العملية نفذت تحت إشراف النيابة المختصة. والتي مكنت من كشف النشاط الإجرامي لهذه الشبكة وإحباط عملية تخزين هذه الكمية من المؤثرات العقلية الموجهة للاتجار غير المشروع بها.

وتم ضبط الكمية المذكورة، مخفية بإحكام داخل كوخ مهجور بمنطقة فركان المستغلة لهذا الغرض الإجرامي. إلى جانب توقيف المشتبه فيه في قضية الحال.

في حين تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر.

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