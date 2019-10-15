تبسة : ضبط أكثر من 460 الف كيس من الشمة وأزيد من 3600 حبة صاروخ

تمكنت مصالح الجمارك بولاية تبسة من إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من أكياس تبغ الشمة من نوع “مكلة الهلال” بين بلدية عين الزرقاء والشريط الحدودي.

وحسب مصادر النهار اونلاين تم ضبط أكثر من 460 الف كيس من الشمة كانت محملة على متن مركبة سياحية.

كما كانت موجهة إلى الورشات غير الشرعية بغرض تعبئتها بالتبغ المغشوش المقلد وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية.

وفي سياق متصل أوقف أعوان الجمارك على مستوى المعبر الحدودي بوشبكة شخص متلبسا بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وتمثلت في مؤثر عقلي من نوع ليريكا المعروف باسم الصاروخ والتي قدرت ب 3671 قرص مهلوس