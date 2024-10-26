تبسة: ضبط شاحنة محملة بمواد مهربة ذات علامات أجنبية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية تبسة، بعد تلقيها معلومات موثوقة، من توقيف شاحنة من نوع “سوناكوم” محملة بسلع ذات منشأ أجنبي يُشتبه بأنها معدة لعملية تهريب.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص في الخمسينيات من عمره، كان يقود الشاحنة. حيث تم تحويل المركبة إلى مقر المصلحة لتفتيشها.

ونتج عن التفتيش ضبط مجموعة من السلع ذات علامات أجنبية، والمشتبه في تهريبها، وتتمثل في 19,440 علبة بسكويت.

بالإضافة إلى 7,600 وحدة من عجائن نوع “إندومي”، و3,840 وحدة من معجون الأسنان. و3,600 قارورة من مشروبات الطاقة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة، تم تقديم الموقوف أمام النيابة المحلية في ولاية تبسة.