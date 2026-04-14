تبسة: ضبط قرابة نصف كيلوغرام من الكوكايين وتوقيف شخصين

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة لأمن ولاية تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين ينشطان في الاتجار بالمخدرات الصلبة.

وذلك إثر استغلال أمثل لمعلومات دقيقة وردت إلى عناصر الفرقة حول نشاط مشبوه بوسط المدينة. حيث أفضت التحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما بدقة. ليتم توقيفهما وضبط كمية قدرها 443 غراما من مادة الكوكايين كانت بحوزتهما. بالإضافة كذلك إلى كمية من الكيف المعالج ومؤثرات عقلية، فضلا عن حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

ليتم عقب ذلك تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.