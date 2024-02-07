تبسة: ضبط كميات كبيرة من بضائع اجنبية الصنع نحو التهريب

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ماتعلق بالتهريب والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني. قامت عناصر الشرطة بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ضبط بضائع اجنبيةالصنع مصدرها التهريب.

وتتمثل البضائعفي 29700وحدة من مختلف المواد الغذائية بوزن اجمالي2026.75 كلغ متمثلة في (فلفل حار مجفف ومادة الحمص المرحي،شاي ،توابل، معلبات طماطم ،سردين وسلطة)، 5711 كغ من العجائن الغذائية والسميد.

845.48كغ من حلوة الشامية، -3100 علبة بسكويت، 168 علبة عصير، 20652 وحدة من مواد تجميل مختلفة.(شفرات حلاقة ، معجون اسنان، صابون).

ليتم حجز السلع ووضعها تحت تصرف الجمارك بتبسة. من أجل استكمال اجراءات مصادرتها مع تحويل المشتبه به الى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.