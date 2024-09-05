تبسة: ضبط 3300 قرص مهلوس بمركبة

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وبناءً على معلومات واردة إلى عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين زروق. مفادها وجود مركبة من نوع مرسيديس تقوم بنقل كمية من المؤثرات العقلية. وذلك على مستوى الطريق المؤدي إلى بلدية بكارية.

وباستغلال المعلومة، تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التي مكنت من توقيف المركبة وعلى متنها شخصان.

وإثر عملية مراقبة للمركبة تم ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على 3300 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي. ليتم حجزها مع تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية بتبسة.