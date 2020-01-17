تبسة: طبيب وصيدلي وممرضين ضمن شبكة وطنية لتزوير وصفات طبية والمتاجرة في المهلوسات

أطاحت شرطة تبسة بشبكة اجرامية وطنية استخدمت 93 وصفة طبية مزورة إستخرجت من خلالها 162 ألف قرص دواء مهلوس.

العملية التي قامت بها شرطة دائرة ونزة تمكنت من الإطاحة بـ 10 متهمين من بين طبيب وصيدلي وممرضين.

كما تم خلال العملية من حجز كمية من الادوية المهلوسة قدرت بـ 2700 علبة يوجد من بينها 1274 علبة منتهية الصلاحية.

وعند تقديمهم لقاضي التحقيق بمحكمة العوينات أمر بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت و5 اخرين تحت الرقابة القضائية.

المتهمون توبعوا بجناية العرض والبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والاستخراج و التوزيع والتسليم والسمسرة. بالمؤثرات العقلية.

المتاجرة بطريقة غير مشروعة من طرف ممتهن في الصحة وشخص مكلف بمكافحة واستعمال المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

تقديم وصفات طبية صورية على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية والتسليم بدون وصفات طبية مع العلم بالطابع الصوري للمؤثرات العقلية.

التسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية بمقابل باستغلال مؤسسة صيدلانية.

التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية مع جناية اساءة استغلال الوظيفة وجناية خيانة الأمانة بحكم الوظيفة المسندة.