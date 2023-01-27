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قناة النهار

تبسة: عائلة بأولاد حمزة تستعمل بقايا أشجار الصنوبر لمجابهة قساوة الشتاء

بقلم قناة النهار
تبسة: عائلة بأولاد حمزة تستعمل بقايا أشجار الصنوبر لمجابهة قساوة الشتاء
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/U4qh3
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