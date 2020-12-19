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تبسة: عناصر الحماية المدنية تخمد حريق وتنقذ عائلة من الإختناق

أخبار الجزائر
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تبسة: عناصر الحماية المدنية تخمد حريق وتنقذ عائلة من الإختناق
بقلم ط.خير الدين

أخمدت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، مساء اليوم، حريق شب بغرفة بمنزل ريفي بدوار تازبنت بالشريعة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقلد أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الاولى على مستوى الوجه والذراع و اليدين.

حيث تتراوح أعمارهما 53 و 59 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الشريعة، كما اسفر الحريق عن تسجيل خسائر بمحتويات الغرفة.

من جانب اخر، تدخلت عناصر الحماية المدنية ببكارية وباب الزياتين. لإسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون.

وذلك بشقة بعمارة بحي 20 أوت ببكارية، حيث تتكون أفراد العائلة من 8 أشخاص.

أين حول 3 أشخاص 14 شهر  و6 سنوات لهم ضيق في التنفس الى استعجالات مستشفى بكاري.

في حين وجد 5 أخرين  في حالة جيدة اعمارهم 11 و64 سنة حسب نفس البيان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937085

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