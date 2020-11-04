تبسة.. غلق إبتدائية الشهيد عمارة محمد الشريف بسبب كورونا

قررت السلطات العمومية بولاية تبسة، غلق إبتدائية الشهيد عمارة محمد الشريف مؤقتا وتعليق الدراسة.

وجاء هذا القرار، بسبب تعرض عدد من الموظفين والطاقم التربوي الى الإصابة بأعراض كوفيد 19.

وتبين بعد اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، إن نتائج البعض منهم إيجابية.

وصرح مدير الصحة والسكان السعيد بلعيد لـ”النهار أونلاين”، إن فرقة طبية متخصصة تنقلت على الفور وقامت بفحص عدد من التلاميذ الذين كانوا في احتكاك مباشر أو غير مباشر مع الحالات المصابة أو المشتبه بها.

كما دعا كل المسؤولين عن قطاع التربية والمؤسسات التربوية، إلى ضرورة التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي الذي أقرته الحكومة وتطبيقه مثلهم مثل الأولياء، وذلك من أجل تجنب تكرار مثل حادثة الابتدائية التي تقرر غلقها مؤقتا.