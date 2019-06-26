تبسة.. فتح تحقيق في استثمارات سيناتور

امر وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة اليوم الأربعاء الفرقة المالية والاقتصادية بفتح تحقيق معمق في ملف استثمار خاص بسيناتور.

وحسب معلومات لـ “النهار” فإن الملف تحوم حوله شبهة فساد وجرم تحويل عقار فلاحي إلى صناعي دون وجه حق.

وذلك حول منح تراخيص لحفر ابار رغم وجود اكبر مضخة تزود المدينة بالمياه الشروب.

ومدير سابق للصناعة والمناجم واللجنة الولائية المكلفة بالاستثمار في قلب الفضيحة.

اين باشرت على إثرها الفرقة المالية والاقتصادية باشرت اجراءات التحقيق مع مختلف الادارات المعنية النيابة تأمر بفتح تحقيق معمق في ملف استثمار خاص بسيناتور.

الملف تحوم حوله شبهة فساد وجرم تحويل عقار فلاحي الى صناعي دون وجه حق.

الفرقة المالية والاقتصادية باشرت اجراءات التحقيق مع مختلف الادارات المعنية مدير سابق للصناعة والمناجم واللجنة الولائية المكلفة بالاستثمار في قلب الفضيحة.

التحقيق في منح تراخيص لحفر ابار رغم وجود اكبر مضخة تزود المدينة بالمياه الشروب.