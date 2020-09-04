تبسة.. فتح متحف “مينارف” ومتحف “الهواء الطلق” الأحد المقبل

أعلن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بولاية تبسة عن فتح متحف “مينارف” و”الهواء الطلق” بداية من الاحد المقبل.

وانهى الديوان تحضيراته للاستقبال زوار المتاحف والمواقع الأثرية في احسن الظروف.

الاجراء يأتي تمهيدا لإعادة فتح المواقع الأثرية والمتاحف أمام الزواو وعملا بتوصيات المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية.

وشدد الديوان على الالتزام بالبرتوكول الصحي وباجراءت الوقاية المسطرة لمجابهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتمس عملية الفتح هذه في بدايتها كل من متحف مينارف ومتحف الهواء الطلق وذلك يوم الاحد 06 سبتمبر على ان تشمل في الأيام القادمة باقي المواقع الاثرية.