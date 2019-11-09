تبسة : فضيحة في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث شهادة الدكتوراه بجامعة العربي التبسي

اكتشف الطلبة المترشحون لمسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث شهادة الدكتوراه بجامعة العربي التبسي بتبسة تخصص تسويق مصرفي بكلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير فضيحة تتعلق بعرض أسئلة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الاسئلة تبين انها قديمة كان قد طرحها نفس الأستاذ على طلبة السنة أولى ماستر بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي.

المفاجأة الصادمة ومثلما تبينه الوثائق التي تحصل عليها حصريًا موقع النهار أونلاين ان الأسئلة تم اعادة طرحها حرفيا دون أي تغيير .

وهو ما يتنافى مع المتعارف عليه في مثل هذه المسابقات التي تتطلب الكثير من الجدية والشفافية حرصًا على مصداقيتها.

احد الطلبة المترشحين وهو عبد القادر سعد الدين عبر عن عميق غضبه وسخطه من هذه الحالة معتبرا ان الشهادة قد ضرب بمصداقيتها عرض الحائط.

موجها نداء مستعجلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوريد من اجل التدخل لوضع حد لمثل هذه الخروقات والتصرفات المسيئة والمحبطة.