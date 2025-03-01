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أخبار الجزائر

تبسة.. قتيلان في اصطدام بين سيارة وشاحنة

بقلم عايدة.ع
تبسة.. قتيلان في اصطدام بين سيارة وشاحنة
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لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بير ازقان ، ببلدية و ادائرة الماء الأبيض بولاية تبسة.

من جهتها، أفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا35د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. بالطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بير ازقان، ببلدية و ادائرة الماء الأبيض.

حيث خلّف الحادث وفاة شخصين من الجنسين يبلغا من العمر 26سنة و 44سنة. تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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