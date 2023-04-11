تبسة.. قتيلان وجريحان في انحراف وانقلاب سيارة

لقي شخصان حتفهما، ليلة الثلاثاء الى الاربعاء في حادث مرور أليم بولاية تبسة. حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث وقع على الساعة 23سا:30د من ليلة الثلاثاء الى الاربعاء 2023.04.11 على مستوى الطريق الوطني رقم 10 المؤدي الى المركز الحدودي ببوشبكة.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، مما أسفر عن وفاة شخصين واصابة اثنين آخرين.

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