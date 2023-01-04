تبسة.. قتيلان و3 جرحى في تسلسلي بين ثلاثة سيارات

لقي شخصين حتفهما فيما أصيب 3 آخرين بجروج متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور أليم ببلدية ودائرة الماء الأبيض ولاية تبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحمالية المدنية، فإن الحادث وقـع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى ذراع الزناد.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين ثلاثة سيارات، مما اسفر عن وفاة شخصين اعمارهما 27 و 29 سنة.

كما آسفر الحادث عن اصابة ثلاثة أشخاص آخرين اعمارهم 40 و 66 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبـية بالماء الأبيض. كما تم تحويل جثتي المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بذات الاستعجالات.