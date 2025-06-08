تبسة.. قتيل وجريح في انحراف وانقلاب سيارة ببئر العاتر
بقلم النهار أونلاين
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، مساء اليوم في حادث مرور بولاية تبسة.
وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 05 بئر العطوش ، بلدية العقلة المالحة و دائرة بئر العاتر.
كما تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة، مخلفا وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة و إصابة آخر بجروح مختلفة ، تم إسعاف الجريح ونقله إلى المستشفى المحلي أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث .
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