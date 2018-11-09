تبسة.. قتيل وجريح في انقلاب سيارة ببئر العاتر

توفي شاب متأثرا بجروحه نتيجة حادث مرور تمثل في انقلاب سيارة بالمكان المسمى فم المطلق بلدية العڨلة دائرة بئر العاتر.

الحادث وقع على الساعة 20سا:20د سهرة اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 5 بولاية تبسة.

الضحية شاب يبلغ من العمر 29 سنة كان يسوق السيارة.

كما أسفر الحادث عن إصابة شاب آخر يبلغ من العمر حوالي 33 سنة بجروح في الرأس.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر، حيث اللجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى التيجاني هدام بئر العاتر.

كما تم إسعافه وتحويله على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بنفس المستشفى.