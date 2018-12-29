تبسة.. قتيل وجريح في حادث مرور ببكارية

وقع، مساء اليوم السبت، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى واد جربوع بكارية بولاية تبسة.

الحادث تمثل في اصطدام بين ثلاثة سيارات سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية، أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 28 سنة وإصابة شخص أخر يبلغ من العمر حوالي 40 سنة.

وتدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية مدعمة بسيارة الإسعاف التابعة لوحدة القطاع بباب الزياتين.

تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح، وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف تبسة.