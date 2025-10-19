تبسة.. قتيل وجريح في سقوط سيارة بواد جاف

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، حادث مرور مميت وقع بالمـــكان المسمى طريق بوخضرة ببلدية ودائرة مرسط.

وأوضحت ذات المصالح، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط تدخلت ليلة السبت إلى الأحد لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة وسقوطها بواد جاف بالمـــكان المسمى طريق بوخضرة ببلدية ودائرة مرسط.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 40 سنة، وإصابة آخر والبالغ من العمر حوالي 38 سنة.

