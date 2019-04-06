تبسة.. قتيل و4 جرحى في حادثي مرور

قتل شخص واحد وإصيب أربعة آخرين في حادثي مرور منفصلين وقعا نهار اليوم بولاية تبسة.

وتدخلت الوحدة الخفيفة للحماية المدنية 11ديسمبر 1960 بمرسط حوالي الساعة 12سا:00د لأجل حادث مروري وقع على مستوى المكان المسمى الحوض الصغير ببوخضرة طريق جبلي.

الحادث تمثل في انقلاب جرار وسقوطه بواد أسفر الحادث عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 49 سنة.

تم تحويل الجثة إلى استعجالات مرسط، كما أسفر الحادث عن إصابة شخص اخر إصابات متفاوتة والبالغ من العمر حوالي 31 سنة.

تم إسعافه وتحويله إلى ذات الاستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر مساء اليوم حوالي الساعة 16سا:00د لأجل حادث مروري.

وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بئر الخدامة.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة وسقوط الأخيرة من أعلى جسر صغير.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص إصابات متفاوتة أعمارهم 26و37 سنة.