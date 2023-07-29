تبسة.. قتيل و5 جرحى في حادث مرور

أسفر حادث مرور وقع مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية العوينات بولاية تبسة. عن وفاة شخص فيما أصيب 5 آخرون بجروح.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت على الساعة 12سا15د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية العوينات.

مشيرة أن الحادث تمثل في انحراف سيارة وخلف متوفى من جنس انثى تبلغ من العمر 09سنوات و 05 جرحى. تتراوح أعمارهم بين سنتيين و 43 سنة تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى. فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.