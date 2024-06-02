تبسة: قتيل و6 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين
بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، في وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في ولاية تبسة.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 04 سا 10د، من اجل حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى ولاد قديم ببلدية و دائرة تبسة.
خلّف الحادث حالة وفاة واصابة 06 أشخاص آخرين من جنس ذكر. تتراوح أعمارهم مابين 16 سنة و 33 سنة. تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي. أما المتوفى يبلغ من العمر 21سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.
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