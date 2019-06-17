تبسة.. مترشحو “الباك” بمركز عزون الشريف يرفضون الدخول احتجاجا على إجراءات الإدارة

رفض مترشحو شهادة “البكالوريا” بمركز عزون الشريف بولاية تبسة، يرفضون الدخول احتجاجا على إجراءات الإدارة.

حيث تجمهر المحتجون، أمام مدخل المركز وداخله مرددين شعارات ضد رئيسه.

وهو ما دفع والي ولاية تبسة، إلة إصدار تسخيرة للشرطة بإستعمال القوة العمومية لإرغام الطلبة على الدخول.

فيما انتظرت الشرطة تدخل مدير التربية، الذي تنقل وتحاور مع المحتجين بعد السماع لانشغالاتهم، ولا يزال المركز يشهد حالة استنفار وغليان بسبب الحادثة إلى حد الآن.

كما أوقفت الشرطة مترشحا، بتهمة الضرب والجرح العمدي بعد شكوى أحد الحراس الذي نقل إلى الإستعجالات.